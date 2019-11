Wirtschaftskammer-Kampagne macht sichtbarer

„Die Unternehmer leisten mit ihren Mitarbeitern einen enormen Beitrag, und das möchten wir der Öffentlichkeit zeigen“, betont WK-Präsident Jürgen Mandl. In Kärnten sorgen 35.000 Unternehmer für 200.000 Arbeitsplätze – und dafür sollten sie gewürdigt werden. In der politischen Debatte seien sie nämlich viel zu oft nur Nebendarsteller. Die Kampagne läuft österreichweit – in Kärnten werden die Geschichten heimischer Unternehmer erzählt. „Zahlreiche Betriebe setzen sich für soziale Projekte ein, treten aktiv für den Klimaschutz ein, engagieren sich im Tierschutz oder helfen Familien in ihrem Bezirk“, so Mandl. Die über 500 Gesichter gibt es nun auf Plakaten, in den sozialen Medien sowie auf der Plattform schaffenwir.at zu sehen.