Seltene Erkrankung: Texaner hat das „Auge Saurons“

Die ungewöhnlichen Augen entdeckten texanische Augenärzte beim Routine-Check eines neuen Patienten. Der 44-Jährige war laut einem Bericht des IT- und Wissenschaftsmagazins „Ars Technica“ erst kürzlich in ihre Gegend übersiedelt und wollte sich als neuer Patient in der Klinik registrieren. Beschwerden hatte der Mann nicht, er berichtete den Ärzten aber, dass es in seiner Familie schon öfter Fälle von Grünem Star - eine Krankheit, die zu Schäden am Sehnerv führt - gegeben habe.