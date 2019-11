Vorweihnachtszeit wird für Bellaflora Testphase

Probephase bis Ende Dezember

Bis Ende Dezember werden in vier weiteren Einkaufszentren kleinere Flächen bespielt, etwa in der SCS in Vösendorf oder im Traisenpark in St. Pölten. Angeboten werden dort unter anderem Adventkränze und Gestecke. „Wir machen einen Schritt näher zum Kunden“, sagt Koll, „wir prüfen, ob wir nächstes Jahr weitere solche Standorte dazu nehmen.“