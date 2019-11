Gesetzesnovelle bringt Pflegekräften Lohn-Minus

Große Enttäuschung bei jungen Pflegekräften

„Bereits vor drei Monaten haben wir uns telefonisch und per E-Mail an den Landeshauptmann (Günther Platter, ÖVP, Anm.) und an Tilg (Bernhard, Gesundheitslandesrat, ÖVP, Anm.) gewandt“, schilderte eine weitere Betroffene. Erst gestern, Mittwoch, hätten sie ein Antwortschreiben erhalten. „Darin steht sinngemäß, dass wir ohnehin mit dem zufrieden sein können, was wir verdienen“, meinte die Pflegeassistentin. Betroffen sind die Pflegeassistenten und Heimhelfer in 57 von insgesamt 92 Altenwohn- und Pflegeheimen in Tirol, die bei der Entlohnung unter das Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz fallen.