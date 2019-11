Mädchen (9): Mehr Geld für Pflege

Die kleine Miriam (Name von der Redaktion geändert) und ihre Mutter haben mit einem schweren Schicksal zu kämpfen. Das neunjährige Mädchen leidet an einer Schädigung des Gehirns, ist rund um die Uhr auf Pflege und Unterstützung angewiesen. Unterstützung, die Miriams Mutter des tagtäglich gerne leistet. Auf einen separaten Job muss sie dadurch jedoch verzichten. Auch die laufenden Kosten übersteigen die Einnahmen der Jungfamilie aus dem Industrieviertel seit einigen Jahren bereits sehr deutlich. Ein Umstand, der durchaus verhindert werden hätte können. Denn seitens der Behörden wurden der Familie über einen langen Zeitraum nur 125 Stunden im Monat an Pflegebedarf, und damit gerade einmal 451,80 Euro im Rahmen der dritten Pflegestufe, genehmigt.