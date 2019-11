Bauernhof-Stall brannte nieder: 42 Schafe gerettet

Löscheinsatz samt Tierrettung

Der Kommandant forderte sofort Verstärkung an. Einsatzkräfte aus Hallwang, Eugendorf und Elixhausen schlossen sich den Seekirchnern an. 120 Mann löschten das Feuer, und brachten dabei 42 wollige Vierbeiner ins sichere Freie. Die Löscharbeiten zogen sich in die Länge. Insgesamt 15 Stunden dauerte der Einsatz an. „Wir konnten erst gegen 17 Uhr die letzten Glutnester beseitigen“, sagt Költringer.