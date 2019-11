Die lange Chef-Suche bei der SPÖ

Nicht nur personell, auch inhaltlich wollen sich die Sozialdemokraten neu aufstellen. Eine kleine Gruppe von engen Vertrauten soll ihm in dem Prozess unterstützen. Wer das ist? Dazu will er sich Steidl nicht äußern, „damit keiner unter Druck gesetzt wird.“ Man kann aber davon ausgehen, dass AK-Präsident Peter Eder, Gewerkschafts-Boss Gerald Forcher und Stadtvize Bernhard Auinger der illustren Runde angehören. Auch Bischofshofens Bürgermeister Hansjörg Obinger könnte dabei sein. Er wurde vor kurzem zum Vorstand der Salzburger Gemeindevertreter der SPÖ gewählt. Da natürlich der weibliche Touch nicht fehlen darf, könnten Nationalratsabgeordnete Cornelia Ecker oder Straßwalchens Bürgermeisterin Tanja Kreer ebenfalls in der roten „Zukunftsgruppe“ sein.