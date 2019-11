Kontrahent in Rollstuhl geprügelt: 3,5 Jahre Haft

Wegen Körperverletzung mit schweren Dauerfolgen ist ein 37-jähriger Mann am Mittwoch am Wiener Landesgericht rechtskräftig zu dreieinhalb Jahren unbedingter Haft verurteilt worden. Der gebürtige Rumäne hatte am 5. Juli 2019 am Urban-Loritz-Platz einem Landsmann nach einem kurzen Wortgefecht einen Faustschlag ins Gesicht verpasst. Dieser sitzt seither im Rollstuhl.