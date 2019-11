Schneemann-Himmelskörper heißt nun „Arrokoth“

Anlass für die Taufe war der Vorbeiflug der Sonde „New Horizons“ an dem Himmelskörper, der mit seiner Form an einen Schneemann erinnert. Die Sonde war im Jahr 2006 gestartet und hat auf ihrem Weg am Jupiter vorbei zuletzt vor vier Jahren das System des Pluto erforscht, ehe sie in die Weiten des Weltraums vorstieß.