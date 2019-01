Objekt Ultima Thule sieht aus „wie Schneemann“

In den kommenden rund 20 Monaten soll die Sonde „New Horizons“ noch zahlreiche weitere Fotos und Daten von dem historischen Vorbeiflug senden, bei dem sie mit rund 51.500 Kilometern pro Stunde in rund 3500 Kilometern Abstand an „Ultima Thule“ vorbeigeflogen war. Über den Himmelskörper am Rande unseres Sonnensystems war bisher extrem wenig bekannt.