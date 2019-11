Betrunken auf Beamte & eigene Familie losgegangen

Zu gleich zwei Einsätzen musste die Polizei in Villach in der Nacht auf Dienstag ausrücken: Während ein stark alkoholisierter Mann (50) Beamte, die ihn hinderten, in sein Auto zu steigen, schlug, kratzte und bespuckte, ging ein 33-jähriger Villacher auf seine Freundin und das gemeinsame einjährige Kind los. Der betrunkene zerrte seine Familie mitten in der Nacht aus der Wohnung und sperrte sie aus.