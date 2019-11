Ehepaar aus brennendem Bauernhaus gerettet

Gegen 19.20 Uhr heulten in der Außerferner Gemeinde Häselgehr die Sirenen. Ein Nachbar schlug Alarm. Die Feuerwehr, unterstützt von den Kollegen aus Elbigenalp und Elmen, eilte zum alten Bauernhaus. Binnen Minuten stand der Dachstuhl in Vollbrand. Die Flammen schlugen meterhoh in die Luft.