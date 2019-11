Prozess gegen Pilz endet mit gütlicher Einigung

Diese Ehrenerklärung musste Pilz nur unterschreiben, eine öffentliche Widerrufserklärung wurde nicht verlangt. Die Kosten der Privatanklage in Höhe von 2500 Euro plus Umsatzsteuer, Barauslagen für Bahntickets in Höhe von 22 Euro, die Einbringungsgebühr von 244 Euro und die Pauschalkosten nach Rechtskraft muss der 65-Jährige binnen einer Woche ab Zustellung des Hauptverhandlungsprotokolls an den Verteidiger zahlen. Pilz bestand auch darauf, dass es nicht seine Absicht gewesen sei, Kronawetter einen Verstoß gegen das Strafgesetzbuch oder den Verdacht darauf vorzuwerfen. Er habe dem Staatsanwalt nicht Amtsmissbrauch vorwerfen wollen, denn wenn er dies tun hätte wollen, „hätte ich eine Sachverhaltsdarstellung eingebracht“, führte der Angeklagte aus.