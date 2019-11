Diese alten Gemüsesorten sollten Sie kennen Kopieren

Laut „WHO (World Health Organization“) sind in den letzten hundert Jahren etwa 75 Prozent der genetischen Vielfalt unserer Nutzpflanzen zugunsten ertragreicher, transport- und lagerfähiger Sorten verloren gegangen. Sorten, die bereits im Mittelalter angebaut wurden, haben die landwirtschaftliche „Revolution“ nicht überlebt und sind in Vergessenheit geraten. Doch derzeit leben Raritäten wieder auf: So kann man bei so manchem Supermarkt wieder Topinambur, blaue Erdäpfel und Ochsenherztomaten kaufen. Diese „alten“ Sorten sind nicht nur farbenfroh, sondern auch gesund.