Trichterwolke sorgt bei Fürstenfeld für Aufsehen

Wie der Meteorologe Friedrich Wölfelmaier von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in Wien auf Anfrage sagte, würden die Wetterdaten zu so einer Wolke passen: „Es hat am Nachmittag in diesem Bereich Schauer und auch einen Blitz gegeben.“ Man könne sagen, dass es sich dabei um eine Trichterwolke handelt, die sich aus einem Gewitter, beziehungsweise aus einem gewittrigen Schauer in Richtung Boden bewegt hat: „Für November ist das eher außergewöhnlich.“