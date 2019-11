Ozzy Osbourne kommt im November 2020 nach Wien

Der für Februar/März 2020 in Europa eingeplante Teil seiner „No More Tours 2“-Tournee, in deren Rahmen Osbourne ursprünglich am 26. Februar in der Wiener Stadthalle gastieren sollte, verschob sich erneut aus gesundheitlichen Gründen. Mit einem Röntgenbild erklärte der frühere Frontmann der Hardrock-Band Black Sabbath im Video die Gründe: „Wie ihr vielleicht wisst oder auch nicht wisst, hatte ich Anfang des Jahres einen bösen Sturz. Dabei wurden alle Wirbel in meinem Nacken zerstört, und ich musste mich operieren lassen. Jetzt habe ich mehr Schrauben und Muttern in meinem Nacken als in meinem Auto. Ich sterbe nicht, ich erhole mich. Es dauert einfach nur ein bisschen länger als gedacht.“