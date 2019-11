„Arbeiten mit dem Material der Zukunft!“

Ein Ziel der österreichischen Bundesregierung und des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie ist es, die heimischen Unternehmen in der Luftfahrtindustrie in ihrer Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit zu unterstützen. Kaum eine andere Branche ist so technologiegetrieben wie die Luftfahrt. Und kaum eine andere Wirtschaftssparte ist so schnelllebig und dynamisch, aber auch so komplex.