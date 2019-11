WAC mit Schweizer Fluch - Rache an Istanbul-Coach?

Mit einem vollen Erfolg über den aktuellen Sechsten der türkischen Süperlig können die „Wölfe“ heute auch späte Rache nehmen - und zwar an Istanbul-Trainer Okan Buruk (46). Der war 2001 maßgeblich daran beteiligt, dass Österreich NICHT zur WM-Endrunde 2002 fuhr: Beim 1:0 im Play-off-Hinspiel in Wien erzielte der Mittelfeldspieler in der 60. Minute das Goldtor, beim 5:0 daheim war sein 3:0 unmittelbar vor dem Pausenpfiff der vorzeitige K.-o.-Schlag. Bei Basaksehir ist Buruk seit Sommer im Einsatz - da löste er Abdullah Avci (der zu Besiktas weiterzog) ab, mit dem er - als „Co“ - zwischen 2011 und 2013 das türkische Team betreut hatte.