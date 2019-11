Antiker Schatz gelangte über Umwege nach Hallein

Eine 2500 Jahre alte Schale aus dem antiken Griechenland gelangte über Umwege ins Keltenmuseum. Das nur einen Zentimeter große Keramikstück wanderte 1983 nach einer Grabung am Dürrnberg ins Depot des Keltenmuseums. Damit reiht sich das Gefäß in eine sehr kleine Reihe von Funden ein. Erst zweimal wurde zuvor antike Keramik in Österreich entdeckt.