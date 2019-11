Die Polizei will den Rudolfskai im Auge behalten

50 Beamte, darunter auch Einsatzkräfte der Sondereinheit Cobra, mussten in der Nacht auf Sonntag die Wogen am Rudolfskai nach einer Schlägerei glätten. Während die Stadt scharfe Konsequenzen aus den Vorfällen ziehen will, steht die Polizei seither in der Kritik. Der Großeinsatz soll demnächst evaluiert werden.