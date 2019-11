Polizei: „Prüfen unbeeinflusst von Zurufen“

„Täter identifizierbar?“

Es gelte festzustellen, ob einzelne Täter beim Werfen von Gegenständen und weiterem gewaltbereiten Verhalten zu erkennen seien - „und vor allem auch, ob diese Personen auch identifizierbar sind“, so der Chefinspektor. In weiterer Folge würde dann die zuständige Behörde über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt und weitere Schritte gegen die Verdächtigen eingeleitet. Die Sichtung des Videomaterials werde auf jeden Fall einige Tage in Anspruch nehmen, so Wolfgruber.