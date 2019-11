Tonnenweise Müll aus Venedigs Kanälen gefischt

Um den Verkehr auf den Canal Grande so wenig wie möglich zu behindern, sei am Abend und mit Lichtern getaucht worden, so die Präsidentin des Gemeinderats, Ermelinda Damiano. Zuletzt hatten die Gondolieri bereits 2,5 Tonnen Müll aus den Kanälen gefischt, die Suchaktion wird in den nächsten Wochen fortgesetzt. Die Initiative wird von Venedigs Bürgermeister Luigi Brugnaro unterstützt.