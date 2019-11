„Kamikaze-Tauben“ vergiften Kärntner Greifvögel

Toxikologisches Gutachten zeigt verbotenes Gift

Die Taube wurde damals von einem Falkner gefunden und BirdLife übergeben. Die Organisation forderte an der VetMed Wien ein toxikologisches Gutachten der Taube an. Dieses ergab, dass die Zuchttaube mit dem bereits seit 2007 in der EU verbotenem Wirkstoff Carbofuran im Nackenbereich bestrichen worden war. Zudem waren dem Tier mehrere Schwungfedern ausgerissen worden.