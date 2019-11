Landeschef erhöht Druck: „FP weiß, was zu tun ist“

Bundesweit herrschte am Tag nach der Veröffentlichung der Textzeilen des Liederbuches einer Burschenschaft politische Empörung, auch der Druck auf FPÖ-Chef Norbert Hofer steigt. Besonders in der Steiermark gehen wegen der von der „Krone“ aufgedeckten Affäre die Wogen hoch. Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) forderte den steirischen FPÖ-Chef Mario Kunasek am Donnerstag vor versammelter Presse auf, in dieser Causa zu handeln. „Es besteht Handlungsbedarf“, stellte Schützenhöfer klar. Er selbst sei „fassungslos“, wenn er „solche Liedtexte“ sehe oder höre.