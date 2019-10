Neue FPÖ-Liederbuch-Affäre: „Hofer muss handeln“

„Natürlich hat es gute Seiten am Nationalsozialismus gegeben“

Übrigens: Zanger stammt aus Knittelfeld - einer Stadt mit Sprengkraft für die FPÖ. Im Jahr 2001 trat er in die FPÖ Knittelfeld ein und wurde stellvertretender Bezirksobmann. Zum Bezirkschef avanciert er 2005, gleichzeitig landet er im Gemeinderat von Großlobming. Seit Oktober 2006 ist er auch Nationalratsabgeordneter - und sorgte nur acht Tage nach seiner Angelobung in einem Interview in der ORF-Sendung „Report“ für Aufregung. Auf die Frage, ob es denn „auch gute Seiten am Nationalsozialismus“ gegeben habe, meinte er: „Natürlich hat es gute Seiten am Nationalsozialismus gegeben, nur die hören wir heute alle nicht mehr.“