Liederbuch-Affäre erschüttert steirische Politik

KPÖ: „Keine Bagatelle“

Auch KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler meldet sich zu Wort: „Die Beteuerungen der FPÖ, sich von ihrem braunen Rand zu trennen, haben sich immer wieder als leere Worte erwiesen. Angesicht der vielen Verfolgten des NS-Regimes in der Steiermark ist eine so offene Nazi-Verherrlichung, wie sie in diesen Texten anklingt, keine Bagatelle. Es wird nicht reichen, wieder von einem ,Einzelfall‘ im Umfeld der FPÖ zu sprechen, das ist einfach nicht mehr glaubwürdig.“