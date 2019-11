Johnsons Konservative führen in Wahlumfragen

Nachdem das britische Unterhaus am Dienstag Neuwahlen im Dezember zugestimmt hatte, sieht es nicht schlecht aus für die Konservativen von Premierminister Boris Johnson. In Umfragen liegt die Partei deutlich vor der oppositionellen Labour Party. Der Abstand beträgt in zwei am Donnerstag veröffentlichten Erhebungen 15 bzw. 17 Prozentpunkte.