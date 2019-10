Kleider-Dieb kam mit seiner Beute nicht sehr weit

Der 38-jährige georgische Staatsbürger wird beschuldigt, am Dienstag in insgesamt vier verschiedenen Geschäften in Kufstein Kleidungsstücke gestohlen zu haben. Die Ware war zwar mit einer Diebstahlsicherung versehen. Doch der Täter konnte diese entfernen und versteckte dann die Beute unter seiner Jacke und in seinem Rucksack.