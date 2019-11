Stadt hilft Wirten beim Rauchverbot

Wenn ab übermorgen totales Rauchverbot in der Gastronomie gilt, sehen vielerorts die Wirte bange in die Zukunft (siehe Seiten 18/19 unserer heutigen Printausgabe). In Mödling indes stellt sich die Stadt hinter die Lokalbesitzer: Einerseits wurde ein „Rauchereck“ installiert, zum anderen startete die gemeinsame Aktion „100 Prozent Tschick im Kübel“.