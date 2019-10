21 Drogenabnehmer von Polizei ausgeforscht

Teilweise geständig

Zusätzlich erwarb der Beschuldigte von verschiedenen Personen in Linz und Umgebung 33 bis 47 Gramm Crystal Meth für den Eigenkonsum.

Der Slowake, der sich teilweise geständig zeigte, wurde am 15. Juli 2019 aufgrund einer bei der Staatsanwaltschaft Linz erwirkten, gerichtlich bewilligten Festnahmeanordnung festgenommen und in die Justizanstalt Linz überstellt. Am 1. August 2019 wurde er im Zuge der ersten Haftverhandlung gegen Anwendung von gelinderen Mitteln aus der Untersuchungshaft entlassen.