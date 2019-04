Totgesagter IS-Chef meldet sich mit Video zurück

Zuletzt 2014 in Videoaufnahmen zu sehen

Baghdadi war zuletzt im Juli 2014 in einer Videoaufnahme (Bild unten) zu sehen gewesen. Sie zeigte ihn bei einer Freitagspredigt in einer Moschee der nordirakischen Stadt Mossul, die kurz zuvor von den Extremisten überrannt worden war. Damals hatte der IS gerade das „Kalifat“ ausgerufen und Baghdadi zu dessen Oberhaupt erklärt. Dessen letzte Audiobotschaft verbreiteten IS-Anhänger im August 2018. Seitdem hat er sich nur noch in mehreren Audiobotschaften an seine Anhänger gerichtet, zuletzt im August vergangenen Jahres.