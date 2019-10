Iraks Geheimdienst verriet Versteck von IS-Chef

Der Chef der Terrormiliz Islamischer Staat, Abu Bakr al-Baghdadi, ist tot. Er sprengte sich während einer geheimen US-Operation in Syrien in die Luft. Eine türkische Zeitung berichtete, dass der Terroranführer erst zwei Tage zuvor in dem Versteck in Barischa angekommen sei. Das US-Militär habe den Aufenthaltsort al-Baghdadis vom irakischen Geheimdienst erfahren. Bei einem anschließenden Luftangriff mit acht Helikoptern wurden ein Wohngebäude und ein Fahrzeug zerstört (siehe Video), so die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte.