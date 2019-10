Raubüberfall auf Grazer (39) von Polizei geklärt

Die Männer hatten ihr Opfer in den frühen Morgenstunden auf einem Gehweg von hinten attackiert und niedergeschlagen. Sie durchsuchten seine Hosentaschen und seinen Rucksack und flüchteten anschließend mit der Geldtasche und dem Mobiltelefon des Opfers. Sie nahmen sogar eine Tragetasche mit, in der sich Gemüse befand. Aufgrund von Hinweisen kamen die Kriminalisten den beiden auf die Spur und nahmen sie in ihren jeweiligen Wohnungen fest. Beide Männer werden in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.