Fahrerflucht nach Traktorunfall - Zeugen gesucht

Der 50-jährige Oststeirer lenkte seinen Traktor am frühen Samstag-Vormittag (gegen 9.20 Uhr) auf der L 212 von St. Stefan/Rosental kommend in Richtung Gnas. Hinter ihm waren drei PKW. Im dritten PKW saß ein 44-jähriger Steirer, der zu einem Überholmanöver ansetzte - auf Höhe des erste PKW nach dem Traktor, setzte der unbekannte Lenker plötzlich ebenfalls zu einem Überholvorgang an.