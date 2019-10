Liverpool-Fans fahren nach GenT statt nach GenK

Salzburgs Champions League Gegner KRC Genk wird vielen ein Dorn im Auge bleiben. Nicht fußballerisch, da können die Belgier nicht wirklich mit Liverpool, Napoli und Salzburg mithalten, sondern weil der Name der Stadt für Verwechslungen sorgt. Am Mittwoch erwischte es zwei Liverpool-Fans. Sie verwechselten die beiden Städte und reisten mit ihren Karten in die falsche Stadt.