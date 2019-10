Eigenen Garten aus Versehen in die Luft gesprengt

„Ich wünschte, ich hätte das vorher besser durchdacht“

Die Detonation war so heftig, dass sogar Gartenmöbel weggesprengt wurden. Der 48-Jährige und seine zwei Hunde konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, niemand ist bei dem ungewollten „Kakerlakenvertreibungsversuch“ verletzt worden. „Ich wünschte, ich hätte das vorher besser durchdacht“, so Schmitz. „Wenn ich näher gestanden wäre oder mich der Tisch getroffen hätte, hätte es ein fatales Ende genommen. “