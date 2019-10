Geschwisterpaar beim Cannabisrauchen erwischt

Ursprünglich war die Polizei wegen eines Wasserrohrbruchs in ein Mehrfamilienhaus in Villach gerufen worden. Dass sie dort zwei Geschwister wegen Suchtmittelmissbrauchs festnehmen wird, konnte keiner ahnen. „Der deutliche Cannabisgeruch im Stiegenhaus führte uns zu den beiden“, schildert ein Beamter. Bei einer freiwilligen Nachschau in der Wohnung wurden 83 Gramm Hasch sichergestellt. Die 19-Jährige und ihr 22-jähriger Bruder wurden angezeigt.