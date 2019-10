Japans neuer Tenno bestieg offiziell den Thron

Knapp ein halbes Jahr nach seiner Amtsübernahme hat Japans neuer Kaiser Naruhito am Dienstag offiziell seine Inthronisierung verkündet. Bei der Zeremonie im Kaiserpalast in Tokio vor 2000 Würdenträgern aus dem In- und Ausland verkündete der Kaiser am Dienstag den Schritt und bestieg damit endgültig den Chrysanthementhron. Naruhito war am 1. Mai zum Tenno ernannt worden, nachdem sein Vater Akihito in einem ungewöhnlichen Schritt abgedankt hatte.