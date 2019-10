Dutzende Tote durch Taifun „Hagibis“

In Japan ist die Zahl der Todesopfer durch den Taifun „Hagibis“ weiter gestiegen. Der Wirbelsturm, der am Samstag Tokio und andere Gebiete des Landes heimgesucht hatte, riss mindestens 26 Menschen in den Tod. 21 Menschen galten am Sonntagvormittag noch als vermisst. Rund 170 Menschen erlitten Verletzungen.