Vier Kärntner dealten im großen Stil mit Kokain

Vier Kärntner sind Ende Juli wegen Suchtgifthandels im großen Stil festgenommen worden. Wie die Polizei am Montag in einer Aussendung mitteilte, sollen die Männer im Alter von 21 bis 29 Jahren Drogen an mindestens 50 Abnehmer verkauft haben, laut Polizei handelten sie mit insgesamt 2,8 Kilogramm Kokain und 600 Gramm Cannabiskraut.