Jagd auf Raser in der Innsbrucker Bundesstraße

Vor allem wegen der illegalen Autorennen, die bis vor kurzem nächtens immer wieder in der Innsbrucker Bundesstraße abgehalten wurden, kontrolliert die Polizei seit Wochen in unregelmäßigen Abständen. So auch am Sonntag. Insgesamt wurden 21 Raser in der 50er-Zone geblitzt. Den Vogel schoss ein 36-jähriger Autolenker aus der Landeshauptstadt ab. Er raste mit 105 Sachen durch die Flughafenunterführung. Der Mann bekommt in den nächsten Tagen Post vom Magistrat. Er wird den Führerschein für drei Monate abgeben müssen.