Turniersieg! Andy Murray bricht in Tränen aus

Jetzt ist er endgültig zurück! Tennis-Superstar Andy Murray krönt sein Comeback nach zwei Hüft-Operationen und einer langen Verletzungspause mit dem Turniersieg in Antwerpen. In einem spannenden Finale ringt der schottische Star den Schweizer Stan Wawrinka in drei Sätzen nieder. Murray brach in Tränen aus.