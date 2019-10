Bejubelte Premiere von Dürrenmatts „Die Physiker“

Viele Ebenen der Realität

All diesen Ebenen fügt Regisseurin Claudia Bossard noch weitere hinzu, indem sie Bilderforscher Aby Warburg ins Geschehen flicht und zahlreiche popkulturelle Zitate; schließlich noch alle Männerrollen mit Frauen besetzt und umgekehrt. Das birgt freilich jede Menge Komik, vor allem, wenn die Männer in Frauenkleidern so bezaubernd agieren wie hier, nimmt aber einmal mehr einer Schauspielerin die Chance auf eine große, dazu noch überaus perfide Rolle. Schade! Das Potenzial wäre da, denn eines macht diese Produktion wieder deutlich: Das Grazer Haus verfügt über ein großartiges Ensemble.