Aktion gegen die Plastikmüll-Flut

In ganz Österreich landen jedes Jahr rund 600 Millionen Plastikbecher im Müll. Um einen Beitrag zur Reduktion zu leisten, haben das Burgenland sowie der Müllverband in Zusammenarbeit mit den heimischen Fußballvereinen jetzt einen Aktionsplan ins Leben gerufen. Bereits seit 2018 erhalten Vereinsfeste, die auf Einwegbecher verzichten, eine Förderung. Jetzt geht man einen Schritt weiter. Fußballvereine sollen beim Ankauf von Mehrwegbechern unterstützt werden - durch eine gemeinsame Einkaufsaktion. „Wir wollen mit der Aktion ein positives Image für Plastikvermeidung und Umweltbewusstsein schaffen“, so SP-Landesrätin Astrid Eisenkopf. In den Vereinen sieht sie die „idealen Partner“, weil diese ein „herausragendes Beispiel“ für ehrenamtliches Engagement seien.