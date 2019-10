Isolierte Familie hat drei weitere ältere Töchter

Der Bauernhof, in dem die Menschen neun Jahre abgeschottet gehaust hatten, wird digital erfasst, „um sich einen vollständigen Überblick zu verschaffen“, berichtete die Polizei. „Die forensische Ermittlungsabteilung wird dabei von Kollegen der Nationalen Einheit unterstützt“, hieß es vonseiten der Behörde. Die Untersuchung der Räume am Bauernhof wurde am Donnerstag fortgesetzt.