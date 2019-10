Wer ist der mysteriöse Österreicher Josef B.?

Auch in Oberösterreich schon zurückgezogenes Leben geführt

Der Einzige, der in Erscheinung trat, war Josef B. 2010 soll der gebürtige Wiener nach „Krone“-Informationen in die Niederlande ausgewandert sein, seinem bisherigen Heimatdorf an der niederösterreichisch-oberösterreichischen Grenze kehrte er den Rücken. Der Bürgermeister der Marktgemeinde im Bezirk Perg beschrieb ihn als „unauffällig und zurückgezogen“, zudem dürfte er immer alleinstehend gewesen sein.