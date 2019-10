Pensionistin in U6 schwer verletzt: Einweisung

Nach mehreren völlig grundlosen Attacken auf Frauen in Wien ist ein 57 Jahre alter Mann am Mittwoch vor Gericht gestanden und letztlich in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen worden. Der Angeklagte hatte unter anderem eine 86-jährige Pensionistin in der U6 attackiert und schwer verletzt. Der 57-Jährige, der unter paranoider Schizophrenie leidet, war sich keiner Schuld bewusst.