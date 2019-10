Premiere bei Operation einer Herzklappe in Wels

Massive Herzbeschwerden

Kurz vor Weihnachten 2018 waren massive Herzbeschwerden bei ihr aufgetreten.Die Innviertlerin litt an Wasser in den Beinen und akuter Atemnot. „Wenn ich nur drei Stufen erklommen habe, musste ich mich schon wieder niedersetzen.“ Ab März wurde ihr Zustand dann zunehmend schlechter. „Ich hatte einfach keine Kraft mehr“, so H. Die Diagnose ihres Internisten: eine schwer undichte Mitralklappe und eine schwer undichte Trikuspidalklappe. Nur eine Herzklappen-Operation konnte der dreifachen Mutter, achtfachen Oma und zweifachen Uroma helfen.