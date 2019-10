Stromschlag war für Arbeiter tödlich

Schaltkästen geprüft

Laut Angaben des Firmenchefs war der Mann gemeinsam mit einem Leasingarbeiter damit beschäftigt, Schaltkästen durchzuprüfen. Dabei werden diese Kästen an das Stromnetz angeschlossen (in diesem Fall 400 Volt) und geprüft. Bei dieser Tätigkeit dürfte der 53-Jährige in den Stromkreis geraten sein.