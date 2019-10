Zeugenaufruf: Tod von Mädchen (25) gibt Rätsel auf

Was war passiert?

Fest steht laut Exekutive: Am 5. Oktober, gegen 22 Uhr, verständigten Zeugen die Polizei wegen einer Lärmbeschwerde. Bei einer Bushaltestelle in der Prinzgasse trafen die Beamten auf das Paar, das davor lautstark gestritten haben soll. Laut Polizei sollen die 25-Jährige sowie der 29-Jährige versichert haben, alles sei in Ordnung. Doch bereits nach einer halben Stunde kam der nächste Anruf eines besorgten Nachbarn. Eine weibliche Person liege leblos am Boden.